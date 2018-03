Johnny Depp und Alice Cooper kommen

HESSENTAG "Hollywood Vampires" rocken Herborn / Einziger Auftritt in Deutschland

HERBORN Hollywood-Superstar Johnny Depp, Rocklegende Alice Cooper und "Aerosmith"-Gitarrist Joe Perry auf dem Hessentag in Herborn: "Hessentag goes Rock feat. Hollywood Vampires and Guests" heißt die Show. Damit ist den Hessentags-Planern ein Coup gelungen.

