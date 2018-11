Von Katrin Weber

Jongleure, Clowns und viel Applaus

ZIRKUSPROJEKT 180 Kinder der Rotebergschule tauschen ihre Klassenzimmer mit der Manege

DILLENBURG „Manege frei!“ für die Rotebergschule: An der Dillenburger Grundschule ging es in den vergangenen Tagen sprichwörtlich rund. Die Kinder machten Zirkus – in der Manege auf dem Schulhof.

Copyright © mittelhessen.de 2018