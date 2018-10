Von Katrin Weber

Jugend zeigt, was sie drauf hat

FEUERWEHREN Sinns Nachwuchs gibt Einblick in seine Ausbildungsarbeit

SINN-EDINGEN Die Sinner Jugendwehren haben am Samstag gezeigt, was sie können. Für sie stand am Edinger Bürgerhaus die Jahresabschlussübung auf dem „Dienstplan“.

Copyright © mittelhessen.de 2018