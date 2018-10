Jugendliche brechen in Schule ein

POLIZEI Zeugen nach Tat in Hirzenhain gesucht

ESCHENBURG-HIRZENHAIN Zwei Jugendliche sind am Wochenende in die Herbert-Hoover-Schule in Hirzenhain eingebrochen. Als die Polizei vor Ort eintraf, hatten sich die 14 bis 16 Jahre alten Täter schon aus dem Staub gemacht.