Jugendlicher tot aufgefunden

Zeugen hatten am Sonntagabend, gegen 20.30 Uhr, die Rettungskräfte und die Polizei alarmiert. Im Hof eines Anwesens in der Hauptstraße hatten sie eine offensichtlich leblose Person gefunden.

Eine Notärztin stellte den Tod des 16-jährigen Jugendlichen aus dem Landkreis-Marburg-Biedenkopf fest. Das teilte Polizeipressesprecher Guido Rehr mit.

Eine Obduktion soll zur Klärung der Todesursache beitragen

Derzeit liegen laut Polizei keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden vor. Eine Obduktion, so Rehr weiter, sei inzwischen angeordnet. Einen konkreter Termin dafür strand aber am Montag noch nicht fest. (am)