VON JÖRG WEIRICH

Jungs plantschen, Mädchen rollen

FOTOSERIE Leser erzählen Geschichte(n): So war das damals an der Aar

Mittenaar-Bicken. Wasser, Sand, Sonne und ein Eimerchen: Na, klar - das war an der Aar! Und zwar in Bicken, ganz in der Nähe der Weihbachmündung. Die fünf Leser, die auf die jüngste Folge unserer Fotoserie "Was war denn da los?" geantwortet haben, waren sich einig.

