Von Katrin Weber

"Kaiser" macht seinem Namen Ehre

KIRMES Hammel braucht abends sein "Schlafmüsli" / Zutraulicher Vertreter seiner Art

SCHELD "Kaiser" ist sein Name, und dem macht er alle Ehre: Der Schelder Kirmeshammel ist ein lieber Kerl, ein "Goldstück". Am Sonntag und am Montag haben er und Hammelführer Patrick Preis ihre großen Auftritte bei den Festzügen der Schelder Kirmes.

