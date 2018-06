Kalteiche-Talbrücke wird Tag für Tag ein Stück kürzer

Seit März arbeitet sich das Abrissunternehmen Stück für Stück voran. Angefangen an der Anschlussstelle Haiger-Burbach, sind schon die ersten beiden von sieben Stützen Geschichte, die erste Säule ist bereits fast komplett dem Erdboden gleichgemacht. Die Planungen von „Hessen Mobil“ sehen vor, dass das 354 Meter lange Bauwerk in Richtung Allendorf bis Ende des Jahres komplett verschwunden ist. Hinter dem Abriss wird das neue Bauwerk parallel begonnen. Ende 2019 soll die neue Brücke, die dann dreispurig ausfallen wird, fertig sein. Anschließend wiederholen sich die Arbeiten auf der anderen Seite der Doppelbrücke, auf der aktuell der komplette Verkehr in beide Fahrtrichtungen läuft. Wenn Ende 2021 die Talbrücke Kalteiche erneuert ist, dann wird der Bund für diese 354 Meter Sauerlandlinie rund 40 Millionen Euro ausgegeben haben. (cw/Foto: C. Weber)