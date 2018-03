VON KATRIN WEBER

Kantor Karl-Peter Chilla geht in den Ruhestand

ABSCHIED Kirchenmusik populär gemacht

Dillenburg. "Die Leute fragen mich derzeit immer, wo ich denn nun hin gehe." Karl-Peter Chilla schmunzelt. Seit 32 Jahren ist er Kantor in Dillenburg und Propsteikantor in der Propstei Nord-Nassau. In dem kleinen Städtchen an der Dill ist er lägst angekommen und zu Hause. Dennoch geht er: in den wohlverdienten Ruhestand.

Copyright © mittelhessen.de 2014