Karten für die Kirmes sichern

Für den Eröffnungsabend am Freitag, 10. August, ist eine Disco-Party mit Musik von DJ Torti und einer „Neon-Night“ geplant. Los geht es um 21 Uhr (Einlass ab 20 Uhr). Am Samstag, 11. August, versprechen die sechs Vollblutmusiker von „Mission2Party“ ihren Gästen „eine neue Dimension einer endgeilen Party“ – wer das miterleben möchte, sollte ab 20 Uhr im Festzelt sein. Tickets kosten im Vorverkauf 7,50 Euro. An der Abendkasse werden 9 Euro fällig.

Weiter geht es am Sonntag, 12. August, um 14 Uhr mit dem Start des Festzugs. Wer am Festzug teilnehmen möchte, kann sich noch bei Liselotte Dapper unter & (0 27 75) 87 97 anmelden. Anschließend möchten die „Hessebuam“ ab 15 Uhr das Festzelt rocken.

Am Montag, 13. August, ab 13 Uhr treten die „Egerländer 6“ auf, ehe ab 18 Uhr wieder die „Hessebuam“ auf der Bühne stehen – begleitet werden sie von der „Bläsercombo“. Karten für „Mission2Party“ sowie die VIP-Bändel gibt es bei der Gärtnerei Heibel und per E-Mail an info(at)tus-driedorf.de.

Weitere Informationen gibt es auf www.tus-driedorf.de. (red)