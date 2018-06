Kein Fußball-Käfig „Auf der Ebert“

POLITIK Anwohner gegen die Anlage/Sinns Gemeindevertreter plädieren für einen anderen Standort

SINN In Fleisbach wird es keinen Spielplatz „Auf der Ebert“ geben. Die Anwohner hatten sich in einer Versammlung deutlich dagegen ausgesprochen, berichtete Sinns Bürgermeister Hans-Werner Bender (parteilos) in der Gemeindevertretersitzung.

Copyright © mittelhessen.de 2018