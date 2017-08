Keine "Hot Summer Night" im Sinner Freibad

FREIZEIT Förderverein hat noch keinen neuen Termin benannt

Dauerregen und kein Ende: Nach "Haiger live" und Open-Air-Kino in Herborn am Freitagabend ist inzwischen auch die für Samstag, 12. August, geplante "Hot Summer Night" im Sinner Freibad abgesagt worden. (Symbolfoto: Hildenbrand/dpa)

„Schweren Herzens“, so schrieb es der Verein in einer Mitteilung an unsere Redaktion, habe sich der Vorstand dazu entschlossen, die Veranstaltung aufgrund der schlechten Wetterlage für Samstag abzusagen. Ein neuer Termin stehe noch nicht fest, werde aber rechtzeitig bekanntgegeben.

Karten behalten Gültigkeit

Bereits erworbene Eintrittskarten behalten entweder ihre Gültigkeit oder können gegen Erstattung des Kaufpreises an der Schwimmbadkasse zurückgegeben werden. (w)