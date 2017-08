Von Jörg Weirich

"Keine etablierte Drogenszene"

POLIZEI Rehrs Antwort zur Lage am Bahnhof

HERBORN Gibt es am Herborner Bahnhof eine offene Drogenszene? Claudio Brütting, Leiter vom „Haus der Jugend“ (HdJ) in Herborn, hatte die Situation dort so eingeschätzt. Die Polizeidirektion Lahn-Dill ist da aber anderer Meinung.

Copyright © mittelhessen.de 2017