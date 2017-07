Keine illegalen Autorennen, aber "Poser"

Von Katrin Weber

Verkehr Drei Fragen an Polizeisprecher Guido Rehr zu nächtlichen Rasern und Krachmachern im Nordkreis

Herr Rehr, hier gibt es einige Strecken, auch in Ortschaften, die zu schnellem Fahren „einladen“. Wo im Nordkreis wird nachts gerast?

Guido Rehr: „In diesem Zusammenhang muss man zwischen dem so genannten Posen und illegalen Straßenrennen, also Fahrzeug gegen Fahrzeug, unterscheiden. Das Phänomen der Poser-Szene ist der Polizei bekannt. Den Besitzern der meist PS-starken und mit entsprechend lärmträchtigen Abgasanlagen ausgestatteten Pkw geht es um die Zurschaustellung ihrer Fahrzeuge. Dies geschieht meist beim Anfahren von Ampeln oder durch starkes Beschleunigen bei niedrigen Geschwindigkeiten. Klassische illegale Straßenrennen sind uns bisher nicht bekannt.

Anzeige

Gibt es „Schwerpunkte“, an denen dieses Phänomen verstärkt zu beobachten ist? Wo sind die und warum sind die Schwerpunkte dort?

Rehr: In aller Regel treffen sich die Fahrer auf größeren Parkplätzen wie zum Beispiel dem Schießplatz in Herborn. Zudem nutzen sie gut ausgebaute Straßen, um entsprechend beschleunigen zu können. Um auf Publikum zu treffen, wählen sie Strecken, an denen Straßencafés oder Eisdielen liegen.“

Wie reagiert die Polizei?

Rehr: Das Verhalten der Poser erfüllt verschiedene Tatbestände. So sieht der Bußgeldkatalog zum Beispiel für das Fahren mit nicht angepasster Geschwindigkeit eine Strafe von 100 Euro sowie ein Punkt oder für unnützes Hin- und Herfahren innerhalb geschlossener Ortschaften 20 Euro Strafe vor. Werden bei einer technische Überprüfung von beispielsweise Fahrwerk, Abgasanlage und Reifen Mängel festgestellt, hat das für Fahrer und Halter weitere Folgen.“ (kaw)

Infoabend: Ärger mit Autos und Müll in Sinn

In einem Infoabend soll das Thema „Poser“ in Sinn besprochen werden am Dienstag, 1. August. „Müll in Sinn“ ist ein weiteres Thema des Abends. Ebenfalls auf Facebook hatten sich Sinner über Unrat in der Gemeinde beklagt.

Bürgermeister Hans-Werner Bender (parteilos) hat die Kritik aufgenommen und lädt für 18 Uhr in den kleinen Sitzungsaal ein. Dabei sollen Ideen gesammelt werden, wie Abhilfe geschaffen werden kann.

„Wir haben in der Schutzschirmdiskussion alle Ausgaben auf den Prüfstand gestellt. Das wöchentliche Einsammeln des Mülls hat Kosten in Höhe von 13 000 Euro verursacht“, teilt Bender zu den Gründen mit, warum über 80 Prozent der Mülleimer abgehängt wurden.

„Siehe da – in vielen Bereichen hat es funktioniert und der Müll wurde nicht einfach daneben geworfen. Doch leider hat das nicht überall geklappt, so dass wir bereits wieder einige Mülleimer zurückgehängt haben.“ Von dem Infoabend erhofft sich Bender, dass durch die Bürgerbeteiligung ein hohes Maß Sensibilisierung für die Themen erreicht werden kann. Der Bürgermeister: „Wir können uns im Rathaus ausdenken, was wir wollen – wir müssen die Bürger mitnehmen.“ (kaw)