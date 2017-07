Von Maike Wessolowski

"Keine tiergerechte Haltung"

Landgestüt Umweltministerium argumentiert weiter mit Vorbildfunktion des Landes

Dillenburg Das Land Hessen will das Landgestüt in Dillenburg schließen – Grund sei das Tierwohl, das nicht erfüllt werden könne. Dazu haben wir Fragen, die auch in Debatten in sozialen Netzwerken immer wieder gestellt wurden, der Sprecherin des Umweltministeriums gestellt.

Copyright © mittelhessen.de 2017