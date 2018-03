Kfz-Betriebe haben zu kämpfen

INNUNG Hans-Ludwig Greeb ist seit 40 Jahren im Gesellenprüfungsausschuss tätig

HERBORN Die zumeist kleineren Kfz-Betriebe an Lahn und Dill sehen sich in einer Zwickmühle zwischen Autoherstellern, Politik und Internet - und kämpfen ums Überleben. Das hat Innungsobermeister Andreas Groß bei der Herbstversammlung in Herborn gesagt.

Copyright © mittelhessen.de 2015