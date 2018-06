Von Katrin Weber

Kinder haben das Sagen

Freizeit Aktionstag in Dillenburg bietet über 30 Stationen zum Spielen

DILLENBURG „Kindertag“ und Entenrennen in Dillenburg: Am Samstag, 16. Juni, ist die Innenstadt wieder fest in Kinderhand. An über 30 Stationen kann von 10 bis 16 Uhr gespielt, getobt und gebastelt werden.

Copyright © mittelhessen.de 2018