Kinder hoffen auf „steife Brisen“

Das 27. Drachenfest wird als Fest für die ganze Familie von der Stadt Haiger angeboten. Veranstaltungsort sind die Wiesen am Rand der Kernstadt am Ende der Sportplatzstraße.

Alle Interessierten sind eingeladen, dort bei entsprechendem Wind ihre Drachen steigen zu lassen. Die Stadt hofft auf trockenes und sonniges Herbstwetter mit ausreichend Wind.

Am Samstag von 13 bis 17 Uhr und am Sonntag zwischen 11 und 17 Uhr gibt es ein buntes Rahmenprogramm am Rand der Drachenwiesen: Für die Kinder werden ein Karussell und eine Kindereisenbahn aufgebaut. Außerdem gibt es Spiel-, Mal-, Bastel- und eine Tattoo-Station. Am Samstag werden bunte Haare eingeflochten. Am Sonntag ist die Reitschule Haiger (Schmidthütte) zu Gast und hält ein unterhaltsames Angebot rund um das Hobby Reiten bereit.

Auch für das leibliche Wohl der kleinen und großen Besucher soll bestens gesorgt sein

Imbissgerichte, Lahmacun (türkische Pizza) und Waffeln sowie kalte und warme Getränke stehen für die kleinen und großen Besucher des Festes bereit.

Infos und Kontakt: kulturamt(at)haiger.de oder (0 27 73) 81 11 50. (red)