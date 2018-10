Kinder können buntes Programm erleben

Seit Montag und noch bis Mittwoch, 10. Oktober, bietet es wieder Workshops, ein Kindertheater und eine Zaubershow, aber auch Sportliches wie Klettern. Zusammengestellt haben das Programm die Mitarbeiter vom „Haus der Jugend“ und vom Fachdienst Kinder, Jugend und Familien.

Da bei vielen der Angebote der „KinderKulturTage“ die Teilnehmerzahl begrenzt ist, sind nur noch für zwei Veranstaltungen in der kommenden Woche Karten zu haben.

Ein magischer Zeitvertreib erwartet Kinder ab vier Jahren am Montag, 8. Oktober, auf der Bühne der Herborner „KulturScheune“: Zauberer Batek unternimmt mit den Kindern eine große Fahrt mit Käpt’n Hein. Mitmachen ist bei dieser Zaubershow ausdrücklich erwünscht, denn ohne die Hilfe des jungen Publikums gelingen Bateks Tricks nicht. Durch Accessoires wie Zauberhüte oder -mäntel werden die Jungen und Mädchen selbst zu Zauberkünstlern. Die etwa eineinhalbstündige Show beginnt um 15 Uhr. Der Eintritt kostet einen Euro. Zum Abschluss der „KinderKulturTage“ gastiert am Mittwoch, 10. Oktober, das „L’una-Theater“ in Herborn.

„L’una-Theater“ verspricht mit dem „Rumpelstilzchen“ fantasievolles und lustiges Schauspiel

Ab 15 Uhr inszeniert das Ensemble auf der Bühne der „KulturScheune“ das Märchen „Rumpelstilzchen“. Mit dem Stück „Die kleine Hexe“, das 2017 auf dem Programm gestanden hatte, wurde das Theater zum zweiten Mal mit dem Publikumspreis der Wiesbadener Kinderkulturtage prämiert.

Die Theatervorführung des „Rumpelstilzchens“ verspricht ein fantasievolles, lustiges und kurzweiliges Schauspiel nach der Vorlage der Gebrüder Grimm. Der Eintritt zu der Vorführung kostet vier Euro. (red)