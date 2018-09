Kirche streicht weitere Pfarrstellen

KIRCHE Synode des Evangelischen Dekanats an der Dill tagt / Dekan Jaekle informiert über Pläne

MITTENAAR/DILLENBURG/ HERBORN/HAIGER Schwere Kost zur Dekanatssynode, die am Samstag in Ballersbach tagte: Der demografische Wandel greift auch in der Evangelischen Kirche. Die sinkenden Mitgliedszahlen sorgen für weitere Einschnitte bei den Pfarrstellen.

