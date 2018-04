Kita sanieren, anbauen oder gleich ganz neu bauen?

Politik Ratten haben großen Schaden angerichtet

HERBORN Dass Ratten in der Kindertagesstätte in die Herborner Mozartstraße eingedrungen sind, bereitet den Verantwortlichen in der Stadtverwaltung zunehmend Sorgenfalten. Im Bauausschuss hat Bürgermeister Hans Benner (SPD) berichtet, wie es dort weitergehen soll.

Copyright © mittelhessen.de 2018