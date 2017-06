Kitas sparen Sinn 200 000 Euro

RATHAUS Neue Module sorgen für Verschiebung hin zur weniger intensiven Betreuung

SINN Die eingeführten Module für die Betreuung in den Kindergärten haben der Gemeinde Sinn über 200 000 Euro gespart. Bürgermeister Hans-Werner Bender (parteilos) stellte in der Gemeindevertretersitzung am Dienstag die Zahlen vor.

