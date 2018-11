Klangreinheit bis in die höchsten Höhen

Kultur „Deutsche Einheit“ Fleisbach und Vokalensemble „Principium Canti“ geben Konzert auf hohem Niveau

SINN Ein Chorkonzert auf hohem Niveau, das haben das Vokalensemble „Principium Canti“ aus Lindenholzhausen und der gastgebende Gesangverein „Deutsche Einheit“ am Samstag in Fleisbach geboten. Für die Zuhörer in der evangelischen Kirche war es ein Genuss.

