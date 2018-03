Kleine „Entführungsopfer“ aufziehen

Aus falsch verstandener Tierliebe haben Spaziergänger die Feldhäschen bei Alsfeld und in der Nähe von Gießen mitgenommen. Sie dachten, die Tierchen wären verwaist. Nun kümmern sich Angelika und Werner Schmäing um sie; zwei echte Profis, wenn es darum geht, wilde Tierkinder großzuziehen. Das Ehepaar betreibt seit 2001 die Wildtierhilfe Schelderwald. Füchse, Hermeline, Frischlinge, Eichhörnchen, Rehe und allerhand fliegendes Getier – die Schmäings haben schon so ziemlich alles mal aufgezogen, was bei uns so kreucht und fleucht.

Feldhasen sind Nestflüchter, kommen fix und fertig auf die Welt

Weil „Karl-Heinz“ und „Hans-Jürgen“ letztendlich ihren Müttern weggenommen wurden, sprechen die Schmäings von ihren „Entführungsopfern“.

„Es gab keinen Handlungsbedarf, die kleinen Wesen einfach der Natur zu entreißen“, sagt Schmäing. „Bitte lasst die kleinen Feldhasen sitzen“, appelliert er an Naturfreunde, die bei ihren Spaziergängen auf so ein putziges Wesen stoßen. Feldhasen seien Nestflüchter und kämen fix und fertig auf die Welt. Es sei normal, dass sie irgendwo versteckt auf die Mutter warteten.

Bereits im Januar kommen die ersten kleinen Feldhasen auf die Welt

Schon im Januar kommen die ersten Feldhasen zur Welt. Kurz nach der Geburt werden sie von der Mutter verlassen, die mehrmals täglich kommt, um den Nachwuchs kurz zu säugen. So will die Häsin verhindern, dass Beutegreifer auf den Nachwuchs aufmerksam werden.

Die kleinen Hasen sind Meister der Tarnung. „Eingreifen sollte man nur, wenn ein Feldhasenbaby von einer Katze oder einem Hund gebracht wird oder offensichtlich verletzt ist“, sagt Schmäing. Die derzeit extrem kalte Witterung sei für die Tierchen kein Problem. Darauf seien sie von der Natur vorbereitet.

„Die Gabe von Kuhmilch wäre der Tod für die Tiere“

Die Schmäings haben nun erst einmal eine Menge Arbeit mit ihren kleinen Schützlingen. Alle vier Stunden werden sie mit der Flasche gefüttert. Als Muttermilchersatz dient Welpenaufzuchtmilch, die die Schmäings noch um einige Zutaten verbessern. „Die Gabe von Kuhmilch wäre der Tod für die Tiere“, sagt Werner Schmäing. Bei der Aufzucht von Feldhasen müsse man besonders darauf achten, dass sie genug Kalzium bekämen. Das sei wichtig für einen gesunden und stabilen Knochenbau. Pro Mahlzeit trinken die kleinen Feldhasen zwischen 30 und 35 Milliliter Milch. Schon recht schnell nehmen sie auch erstes Grünfutter zu sich.

Bis sie schließlich in die freie Natur entlassen werden können, müssen sie kräftig zulegen. „Ein Kilo sollten sie schon auf die Waage bringen“, weiß Schmäing. Bis dahin werden zwei bis zweieinhalb Monate vergehen. Und dann heißt es wieder einmal Abschied nehmen.

Kontakt: Wildtierhilfe Schelderwald, Angelika und Werner Schmäing, Telefon: (01 52) 28 95 75 85.