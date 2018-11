Klingspor feiert mit Magie und Akrobatik

Unternehmen Gala in der Siegerlandhalle als perfekter Abschluss des 125-jährigen Firmenjubiläums

Haiger/Siegen Zweimal hat das Haigerer Traditionsunternehmen Klingspor in 2018 seinen 125. Geburtstag gefeiert. Auf einen großen Familientag am Stammsitz in Haiger folgte eine große Gala in der Siegerlandhalle.

