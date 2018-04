Von Christoph Weber

Klingspor feiert still und leise

Jubiläum Vor 125 Jahren startet das Unternehmen als „Siegener Leimfabrik“

Haiger Am Haupteingang des Mutterhauses in Haiger weht zwar eine Fahne mit dem Aufdruck „125 YEARS“, Klingspor feiert aber seinen 125. Geburtstag, der auf den genauen Tag nicht datierbar ist, still und leise. Am 23. Juni gibt es einen Familientag, im Oktober eine interne Feier.

