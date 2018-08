Knochensuche endet ohne Schädelfund

Ein Streckenkontrolleur der Deutschen Bahn hatte den schaurigen Fund am Montag gemacht: Mitten im Gleisbett des Schienenstrangs in Richtung Herborn lag ein skelettierter Arm, dessen Hand in einem Handschuh steckte. Eine erste Suche am Montag war erfolglos geblieben.

Zwei Tage lang konnte die Polizeidirektion Lahn-Dill zunächst nichts unternehmen, weil sie Leichenspürhunde für den Einsatz finden musste. Am Donnerstag um 11 Uhr war es dann soweit: Unterstützt von „Amy“ und „Jessy“, zwei Deutschen Schäferhunden der Diensthundestaffel der Polizeidirektion Koblenz, machten sich rund 30 Beamte von Bereitschafts-, Schutz- und Bundespolizei daran, beide Böschungen der Bahnstrecke zu durchkämmen.

Die Suche konzentrierte sich auf den Abschnitt zwischen der Brücke am Gewerbegebiet Richtung Fleisbach und der Brücke, über die auch der Radweg durchs Dilltal führt. Nach gut einer halben Stunde gab es den ersten Fund – und auch die erste Unterbrechung: Die Spürhunde können nur 30 Minuten am Stück eingesetzt werden, dann brauchen ihre feinen Nasen eine mindestens ebenso lange Auszeit.

Die Pause kam den eingesetzten Polizisten angesichts der großen Hitze gerade recht. Und ebenso Benjamin Behrbohm: Der Notfallmanager der Deutschen Bahn hielt ständigen Funkkontakt mit übergeordneten Stellen der Bahn, weil diese den Zugverkehr immer wieder unterbrechen musste, um die Sicherheit der Suchmannschaften zu gewährleisten. Wie viele Züge – sowohl im Personen- als auch im Güterverkehr – von den teils bis zu einer Stunde dauernden Streckensperrungen betroffen waren, kann die DB Netz AG erst am Freitag mitteilen, wenn die über Nacht angefertigte Auswertung der Streckenstatistik vorliegt.

Die Knochenfunde erstrecken sich auf einer Länge von rund 200 Metern auf beiden Seiten der Bahndamms

Nach der ersten Unterbrechung konzentrierte sich die Suche auf einen Böschungsteil rechts des Gleises in Fahrtrichtung Sinn/Wetzlar: Dort fanden die Polizisten die meisten Knochen. Um die Stelle genauer untersuchen zu können, kamen Motorsensen, Heckenschneider und andere Gartengeräte zum Einsatz, um den steilen und mit dichtem und dornigem Gestrüpp bewachsenen Hang zu roden.

Am Ende des Einsatzes füllten die dabei aufgespürten Knochen mindestens sechs große Papiertüten. Gefunden wurden unter anderem zwei Oberschenkel-, zwei Hüft-, zwei Unterarmknochen – Elle und Speiche – sowie mehrere Wirbel, sagte André Gabriel von der Regionalen Tatortgruppe der Kriminalpolizei. Ein Schädelknochen wurde dagegen nicht entdeckt.

Gabriel übergab die Tüten an Dirk Mörsheim vom Herborner Bestattungsinstitut Seißler, das auch schon die am Montag entdeckten Armknochen im Auftrag der Polizei verwahrt hatte. Mit einem Leichenwagen überführte Mörsheim alle Funde in die Rechtsmedizin nach Gießen. Die Experten dort untersuchen sie nun, um Hinweise zu erhalten, die zur Klärung der Identität des oder der Toten führen könnten. Mit Ergebnissen ist erst nächste Woche zu rechnen.

Der Knochenfund könne im Zusammenhang mit einer Vermisstenmeldung im Dezember vergangenen Jahres stehen, sagte Gabriel. Die Ermittlungen stünden zwar noch am Anfang, dennoch gebe es Überlegungen, dass es sich nicht um einen Selbstmord handele: Bei der Bahn sei im fraglichen Zeitraum kein Zwischenfall gemeldet worden. Ein natürlicher Tod eines Spaziergängers auf dem Rad- und Fußweg, der unmittelbar neben der Bahnstrecke verläuft, komme ebenfalls in Frage.

Die Knochenfunde erstreckten sich auf einer Länge von und 200 Metern beidseits des Bahndamms. Deswegen sei es auch sehr wahrscheinlich, das Tiere wie Füchse oder auch Wildschweine Leichenteile verschleppt hätten.