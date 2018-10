Kommt der Biber zurück in unsere Bäche?

Zu dem Vortrag konnte mit der Biologin Dietlind Geiger-Roswora vom Artenschutzzentrum des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen eine kompetente Expertin gewonnen werden.

Zunächst lenkte die Referentin den Blick auf die Ökologie des Bibers als größtes europäisches Nagetier. Nachdem er für mehr als 100 Jahre aus dem jetzigen NRW verschwunden war, kehre er dank Wiederansiedlungen in der Eifel und am Niederrhein mit Macht zurück. Die Population wachse jährlich um sechs bis zehn Prozent. Es sei nur noch eine Frage der Zeit, bis der Nager auch die rechte Rheinseite erobere. „Biber können an nahezu jedem Gewässer wieder heimisch werden“, lautete die Prognose der Referentin.

Interessenkonflikt abmildern

In ihren weiteren Ausführungen gab Dietlind Geiger-Roswora anhand von Bildern einen Eindruck darüber, was der Biber in der Landschaft bewirken kann und wie sich dies auf die Artenvielfalt auswirkt. Damit könnten die „natürlichen Wasserbauingenieure“ „kostenlos“ und „unbürokratisch“auch einen wichtigen Beitrag zur Erreichung eines guten ökologischen Zustands der Fließgewässer im Sinne der Ziele der EG-Wasserrahmenrichtlinie leisten. In der anschließen Diskussion wurde auch über die Ängste und Unsicherheiten hinsichtlich der Ausbreitung des Bibers angesprochen. Einig war sich die Runde, dass Rahmenbedingungen geschaffen werden müssten, bei denen weder die menschlichen Nutzungsansprüche noch die Interessen der Biber zu kurz kommen dürften.

Die bereits vorhandenen Konzepte aus der Eifel-Rur-Region zur Integration des Bibers bei gleichzeitiger Wahrung der Interessen von Landwirtschaft und Wasserwirtschaft seien eine gute Grundlage. (red)