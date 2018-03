VON HOLGER KIEHL

Kompromisse sind gefragt

BERATUNGEN Dillenburgs Haushalt könnte am 26. Februar beschlossen werden

Dillenburg. Ziemlich genau zwei Monate ist es her, dass sich das Dillenburger Parlament in die Winterpause verabschiedete, ohne einen Haushalt für das laufende Jahr beschlossen zu haben. Nach dem Eklat am 4. Dezember, als die CDU aus dem Finanzausschuss auszog, weil Ronny Schmidt (SPD) Stadträtin Elisabeth Fuhrländer (CDU) der Lüge bezichtigt hatte, wurde das im November von Bürgermeister Michael Lotz eingebrachte Zahlenwerk nicht mehr beraten.

Copyright © mittelhessen.de 2015