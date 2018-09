Kran bohrt sich in Autoscheibe

Unfall Niemand wird verletzt/ Hoher Sachschaden

Dillenburg Glücklicherweise hat in dem Kia niemand gesessen, als sich am Mittwoch gegen 13 Uhr in der Dillenburger Adolfstraße ein Kranauflieger in die Frontscheibe des Pkw bohrte.

Copyright © mittelhessen.de 2018