Kreatives kommt gut an

HANDARBEIT Sechste Burger Schau diesmal in Herbornseelbach

HERBORN-SEELBACH/BURG Welche Kreativität Hobby-Handarbeiterinnen und -bastler an den Tag legen, konnten Besucher am Sonntag in Herbornseelbach sehen. Dort fand die sechste Burger Hobby- und Handarbeitsausstellung statt.

