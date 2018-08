Von Jörgen Linker

Kreis-Freizeiten weniger gefragt

Jugendarbeit CDU vermutet Zusammenhang mit Lenste-Schließung

DRIEDORF/SIEGBACH/ WETZLAR Die Jugendfreizeiten des Lahn-Dill-Kreises verzeichnen seit 2013 sinkende Teilnehmerzahlen. Die CDU bringt dies mit der Schließung des kreiseigenen Jugendzeltlagers in Lenste an der Ostsee in Verbindung. Stimmt die Vermutung?

