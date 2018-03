"Ladies Night" ist voller Erfolg

SHOW 28 Herborner Händler präsentierten ihr Angebot vor 450 Frauen

Herborn (gf/s). Die Eintrittskarten waren in nur drei Tagen verkauft: 450 Frauen haben am Freitagabend die dritte "Ladies Night" in Herborn erlebt.

