Land belohnt Zusammenarbeit

VERWALTUNG 50 000 Euro für kommunale Kooperation zwischen Sinn und Dillenburg

Dillenburg/Sinn Für ihre vorbildliche interkommunale Zusammenarbeit haben die Stadt Dillenburg und die Gemeinde Sinn einen Landeszuschuss in Höhe von 50 000 Euro erhalten. Regierungspräsident Dr. Christoph Ullrich überreichte den Bescheid am Dienstag in Dillenburg.

Copyright © mittelhessen.de 2017