Landfrauen servieren große Suppen-Vielfalt

Dillenburg-Oberscheld Die Oberschelder Landfrauen laden für Samstag, 13. Oktober, wieder zu ihrem Suppenfest ein. Los geht es um 11.30 Uhr in der „Glück-auf-Halle“ in Oberscheld. Nach einer großen Auswahl an Suppen gibt es auch Kaffee und Kuchen. Und: Wer ein „Dippe“ mitbringt, kann die „Supp’ to go“ auch mit nach Hause nehmen. Wer überflüssige Pfunde anschließend wieder abtrainieren will, ist für Sonntag, 14. Oktober, zu einer Wanderung auf dem Westerwaldsteig eingeladen. Die Tour ist etwa 22 Kilometer lang. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Kallenbachparkplatz in Herborn. Die Führung übernimmt der Geopark-Lotse Wolfgang Post. (red/Archivfoto: K. Weber)