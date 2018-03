Von Manuela Jung

Last Minute - nicht beim Pass!

TOURISMUS Für den Urlaub außerhalb der EU ist vor allem der Reisepass unerlässlich

HERBORN Sommerzeit ist Reisezeit! Viele haben ihren Urlaub bereits gebucht, andere setzen auf Last Minute. Einen Reisepass allerdings in letzter Minute zu beantragen, kann schwierig und teuer werden. Wer in den Sommerferien verreisen möchte, sollte sich am besten gleich überlegen, welche Papiere benötigt werden und diese rechtzeitig beantragen.

Copyright © mittelhessen.de 2015