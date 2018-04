Lastwagen brennt auf A45 - Sperrung bis zum Abend

Hilfe von der nahen Brückenbaustelle: Bauarbeiter halfen mit einem Radlader dabei, die Papierpaletten vom Auflieger des Sattelzugs abzuladen. Während der Löscharbeiten war die Autobahn A 45 zwischen Dillenburg und Herborn zeitweise in beiden Fahrtrichtungen vollgesperrt gewesen. Die beiden Spuren in Richtung Siegen/Dortmund sind seit 16 Uhr wieder freigegeben. In der Gegenrichtung läuft der Verkehr inzwischen einspurig an dem von der Dillenburger Feuerwehr gelöschten Auflieger vorbei. (Foto: C. Weber)