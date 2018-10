"Lauxmaarde" lockt wieder nach Haiger

So traditionell wie der „Lauxmaarde“ ist, so traditionell finden die Besucher in der teilerneuerten Hauptstraße wieder in erster Linie Waren für den bevorstehenden Winter. Der normalerweise ebenfalls auf Donnerstag angesetzte Wochenmarkt ist in den Lukasmarkt integriert.

Am Sonntag folgt die zweite Marktrunde. Erneut bieten überwiegend die schon am Donnerstag präsenten Händler, diesmal von 11 bis 18 Uhr, ihr vielfältiges Sortiment an. Ab 12 Uhr erhalten die Marktbeschicker Unterstützung durch die Haigerer Geschäftsleute, deren Läden bis 18 Uhr verkaufsoffen sind.

Abseits von dicken Socken, Schmuck oder Haushaltsgeräten gibt es auf dem Paradeplatz einen Vergnügungspark. Dieser ist am Donnerstag von 10 bis 22 Uhr, am Freitag und Samstag von 14 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11.30 bis 22 Uhr geöffnet. (cw)