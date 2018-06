Lebenslange Haft gefordert

Prozess Verteidigung sieht in Doppelmord eine Affekthandlung

Siegen Zweimal Mord oder zweimal Totschlag – das ist der Unterschied in den Plädoyers gegen den 63-jährigen Siegener, der am 11. November vergangenen Jahres in Oberdielfen seinen Bruder und dessen Frau getötet hat.

