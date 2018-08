Lederhosenfreunde Eschenburg feiern 25. Geburtstag

JUBILÄUM Dicke-Backe-Musik und AC/DC

Eschenburg-Eibelshausen Die Lederhosenfreunde Eschenburg haben ihr 25-jähriges Bestehen gebührend gefeiert. Das Festzelt auf der Osterwiese in Eibelshausen war am vergangenen Wochenende außergewöhnlich gut besucht, besonders am Samstag. Rund 1200 Gäste fanden den Weg ins Zelt, wo Bürgermeister Götz Konrad den Festabend mit dem Fassbieranstich durch die Hachenburger Brauerei offiziell eröffnete. Schon im Vorverkauf waren die Karten für den garantierten Einlass zum Jubiläumsabend mit den Oberallgäu Musikanten komplett ausverkauft. Die Stimmung war bombastisch und die Lederhosenfreunde sowie ihre Fans zeigten einmal mehr, dass sie richtig feiern können. Schon beim ersten Lied standen die Besucherinnen und Besucher auf den Bänken.

