Leichtverletzte bei drei Unfällen

Um kurz nach 2.30 Uhr in der Nacht zum Karfreitag fuhr – offensichtlich unter Alkoholeinfluss – ein Mann aus dm Siegerland auf der Bundesstraße B 277 zwischen Haiger und Dillenburg im Kreisverkehr bei Sechshelden geradeaus. Sein Auto prallte vom Kreisel nach rechts ab und auf eine Leitplanke, woraufhin es sich mehrfach überschlug.

Auto knallt gegen eine Betonwand

Ebenfalls am Karfreitag war laut Polizei eine 32 Jahre alte Frau aus Haiger mit einem BMW X3 gegen 14.15 Uhr auf der Kreisstraße von Frohnhausen in Richtung Roßbachtal unterwegs, als ihr Auto aus einer Kurve getragen wurde. Es prallte gegen den entgegenkommenden VW eines 46 Jahre alten Mannes aus der Gemeinde Dietzhölztal, dessen Auto daraufhin von der Straße abkam einen Grab ins Bachbett hinunter fuhr und dort gegen die Betonmauer eines verrohrten Durchlasses krachte.

Glück im Unglück: Der Mann konnte sich alleine und einigermaßen unbeschadet aus dem Unfallauto befreien.

In der Nacht zum Samstag kam eine 24 Jahre alte Frau aus Langgöns mit ihrem Renault Clio gegen 0.45 Uhr auf der Straße von Breitscheid nach Medenbach nach rechts von der Fahrbahn ab. Ihr Auto landete im Straßengraben, wobei es insgesamt sieben Felder Leitplanke beschädigte. Den Totalschaden am Renault schätzte die Polizei auf 1000, den Schaden an der Leitplanke auf rund 1500 Euro. (w)