Von Siegfried Gerdau

Lieder, die zu Herzen gehen

Weihnachtszeit Adventkonzert der Polizei mit glanzvollen Chören und tollem Programm

Herborn Das Adventskonzert der Polizeidirektion Lahn-Dill und der Evangelischen Polizeiseelsorge in der Stadtkirche gehört in Herborn zur Vorweihnachtszeit einfach dazu: Bereits zum zehnten Mal haben sich die Gesetzeshüter damit am Samstag bei den Bürgern bedankt.

Copyright © mittelhessen.de 2017