Lief Säure schon vorher aus?

DILLENBURG Der Kesselwaggon der Bahn, aus dem am Montagabend bei Outokumpu in Dillenburg giftige Flusssäure ausgelaufen ist, kam möglicherweise schon undicht im Stahlwerk an. Das hat Konzernsprecherin Claudia Fischer am Dienstagnachmittag gesagt.

