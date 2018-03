Lkw rauscht in Kreisverkehr

Der 42-jährige Truckerfahrer war am frühen Morgen gegen 6 Uhr auf der Bundesstraße auf der Bundesstraße 255 aus Richtung Herborn kommend in Richtung Landesgrenze/Fuchskaute unterwegs. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der in Hachenburg lebende Unfallfahrer bei schlechter Sicht durch Nebel mit etwa 80 Kilometern pro Stunde auf die Verkehrsinsel des Kreisverkehrs fuhr.

Fahrer bleibt unverletzt

Hierbei beschädigte er auch Straßenschilder und Sträucher. Der Fahrer blieb unverletzt.

Weil zunächst vermutet worden war, dass Betriebsstoffe auslaufen, wurde die Driedorfer Feuerwehr hinzugerufen. Nach einer Untersuchung des Lastwagens bestätigte sich dies aber nicht.

60.000 Euro Schaden am Lastzug

Ein Abschleppunternehmen rückte mit einem Kran an und hob die Wechselbrücken des Lkw und die des Anhängers sowie die Zugmaschine vom Kreisel. Die Höhe des Sachschadens an dem Fahrzeug schätzt die Polizei auf mindestens 60 000 Euro. Die Schäden am Kreisel sowie an den überfahrenen Schildern und Büschen können derzeit noch nicht beziffert werden. Polizisten regelten den Verkehr an der Unfallstelle.

Die Bergungs- und die sich anschließenden Reinigungsarbeiten zogen sich bis etwa 10 Uhr hin. (red)