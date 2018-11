Von Helmut Blecher

Locker vom Hocker kommt an

Kultur Carolin Fortenbacher macht mit „Abba“-Show das Haigerer Publikum glücklich

HAIGER Carolin Fortenbacher ist eine Entertainerin, die es versteht, sich keck, forsch und vor Humor nur so sprudelnd in Szene zu setzen. So tat sie es auch am Samstagabend bei ihrem Auftritt in der proppenvollen Stadthalle mit ihrer aktuellen Show „Abba macht glücklich“.

Copyright © mittelhessen.de 2018