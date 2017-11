Von Christoph Weber

Lützelbach komplett überbaut

Brückenbau Fast Halbzeit im Marbachtal – Endspurt zwei Kilometer weiter südlich

Dillenburg Den Stand der Bauarbeiten an zwei Autobahnbrücken in der Gemarkung Dillenburg kann man sportlich beschreiben: Endspurt bei der Lützelbachtalbrücke in Niederscheld, bald Halbzeit an der Marbachtalbrücke unweit des Wilhelmsturms.

