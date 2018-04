Von Helmut Blecher

Lustvoll ins Chaos gestürzt

Theater „Junges Ensemble 16+“ der Heimatspiele zeigt „Komödie im Dunkeln“

HERBORN „Dunkelheit macht in erster Linie nur kein Licht“, erklärt die Erzählerin Emilia Brighten (Rabea Wagner) dem Publikum, das am Freitagabend in der Herborner „KulturScheune“ die Premiere der „Komödie im Dunkeln“ gesehen hat.

Copyright © mittelhessen.de 2018