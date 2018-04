Mann entblößt sich in Sinn

POLIZEI Zeugin hat ihn in Berliner Straße gesehen

SINN Einen Mann mit heruntergelassenen Hosen, der sich selbst befriedigte, hat eine Frau in der Beilsteiner Straße gesehen, als sie am Dienstagabend, gegen 22 Uhr, nachschaute, wer an ein Fenster ihres Hauses klopft.

