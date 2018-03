Mann liegt halbnackt auf Straße

POLIZEI Mehrere Zeugen melden sich per Notruf

Nach mehreren Notrufen: Polizei findet in Sechshelden jungen Mann bei eisiger Kälte halb nackt und blutend auf der Straße liegen.(Symbolfoto: Naumann)

Haiger-Sechshelden Gleich mehrere Anrufer haben der Polizei am Montag gegen 20 Uhr gemeldet, dass ein junger Mann in Sechshelden mit nacktem Oberkörper und Schnapsflasche in der Hand auf der Straße Leute anpöbele und gegen geparkte Autos laufe.