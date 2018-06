Mann vergewaltigt 91-jährige Frau

Wie die Polizei mitteilte, lockte der Mann die Frau gegen 3.30 Uhr „unter Vorspiegelung falscher Tatsachen“ aus ihrer Wohnung.

Sie traf sich mit dem späteren Täter im Bereich der Katholischen Kirche. Beide gingen dann gemeinsam über den „Hintersand“-Parkplatz und den Fußweg entlang der Dill bis zum Herborner „Schießplatz“.

Im Bereich des Schießplatzes verging sich der Mann dann an der älteren Dame. Danach ließ der Unbekannte von der 91-Jährigen ab und flüchtete in unbekannte Richtung.

Die Frau kann den Täter nur vage beschreiben. Der Mann soll ein südländisches Aussehen gehabt haben, etwa 30 bis 40 Jahre alt und von schlanker Statur gewesen sein. Er war rund 1,65 Meter bis 1,75 Meter groß und hatte dunkle Haare sowie einen Drei-Tage Bart.

Zur Bekleidung konnte das Opfer keine Angaben machen. Der Mann soll gut Deutsch gesprochen haben.

Die Polizei fragt nun: Wem ist am frühen Freitagmorgen, in der Zeit zwischen 3.30 Uhr und 4.50 Uhr, im Bereich der Katholischen Kirche, Parkplatz „Hintersand“, Fußweg an der Dill oder im Bereich des Herborner „Schießplatz“ ein Mann aufgefallen, der in Begleitung einer älteren Dame mit Gehstock unterwegs war.

Zeugen können sich unter (0 27 71) 90 70 bei der Dillenburger Kriminalpolizei melden. (hog)